ضبط صاحب «نت كافية» باع قطعة أرض بعقود مزوره في الغردقة‎

مراسل – «ONA»

ضبطت مباحث الأموال العامة بمديرية أمن البحر الأحمر صاحب “انترنت كافية” قام ببيع قطعة أرض بعقد مزور وتوكيلات بيع وشراء منسوبين للشهر العقاري مقابل 800 ألف جنية؛ حيث تم ضبطه بعد ان حصل على مبلغ 80 الف جنية مقدم بيع.

تلقى اللواء عادل التونسي، مدير أمن البحر الاحمر اخطار من اللواء على عامر مدير ادارة البحث بتلقي بلاغ من محاسب يفيد تعرضه لعملية نصب بعد ان قام بشراء قطعة ارض تبين خلال فحصه لاورق العقود انها مزوره تم تشكيل فريق بحث بقيادة الرائد احمد شديد بمباحث الأموال العامة.

تم إعداد كمين للمتهم، وتمكن نبيل الجندى بولكامين مباحث الأموال العامة من ضبطة؛ حيث تبين أنه صاحب “انترنت كافية”، وقام ببيع قطعة أرض مساحتها 300 متر بعقود مزوره للمجنى علية تم تحرير المحضر الازم واحالة المتهم للنيابة.