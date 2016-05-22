«الزراعة»: استلام 3 ملايين و678 ألف طن من القمح حتى الآن

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن إجمالي كميات القمح المحلي التي تم توريدها حتى الآن، للشون التابعة لبنك التنمية والإئتمان الزراعي، والصوامع والمطاحن التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، في كافة المحافظات، بلغت حوالي 3 ملايين و678 ألفًا و164 طنًا .

وذكرت الوزارة – في بيان اليوم الأحد – بحسب ما نقتهل وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن الشون التابعة لبنك التنمية والائتمان الزراعي، تسلمت حتى الآن حوالي 923 ألفًا و10 أطنان من القمح.

وأضاف البيان أن بلغت كمية القمح المحلي التي تسلمتها المطاحن حوالي 820 ألفًا و372 طنًا، فيما تسلمت الشركتان المصرية والعامة للصوامع 986 ألفًا و36 طنًا، و948 ألفًا و746 طنًا على التوالي .