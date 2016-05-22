القاهرة تسدد 865 مليون دولار.. مصر وإسرائيل تقتربان من تسوية أزمة الغاز

قالت الصفحة الرسمية للقسم الاقتصادي بالسفارة الإسرائيلية بالقاهرة، على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك”، إن مصر وإسرائيل اقتربتا من التوصل لتسوية ستدفع بموجبها القاهرة لتل أبيب مبلغاً قدره 865 مليون دولار أميركي على مدار 14 شهرًا.

وكانت مصر، تبيع الغاز لإسرائيل بموجب اتفاق مدته 20 عاما لكن إمدادات الغاز توقفت منذ العام 2012 مع تكرار حوادث تفجير خطوط الغاز في سيناء.

وبموجب هذه التسوية ستنخفض قيمة الغرامة المفروضة على على القاهرة بقيمة قدرها 1.73 مليار دولار إلى النصف، وهي الغرامة المستحقة لشركة الكهرباء الإسرائيلية ( IEC )، نتيجة لوقف إمداد الغاز المصري منذ مطلع 2011.