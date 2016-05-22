6 خطوات للتخلص من السيلوليت تدريجيًّا

معظمنا قد تظهر لديه آثار السيلوليت بشكل واضح ومزعج. ويظهر السيلوليت بالأخص في منطقة الفخذين والأرداف، وذلك نتيجة زيادة الوزن ونقصانه. ومعظمنا لا يحب جسمه المليء بالسيلوليت، لذلك عليك اتّباع بعض العادات السليمة للحفاظ على جسمك من ظهور السيلوليت.

إليك "سيدتي" بعض التعليمات للتخلص تدريجيًّا من السيلوليت:

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1.ممارسة الرياضة: هي واحدة من أفضل علاجات السيلوليت، وهي لا تخفي السيلوليت، ولكنها تقوي العضلات مما يجعل بشرتك أشد وأقوى.

2. تناول الأطعمة الخام: استبدلي الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات والحلوى والمشروبات الغازية بالأطعمة الغنية بالألياف، مثل الحبوب الكاملة والفواكه والخضراوات، كي لا يتراكم لديك الكثير من الدهون.

3.نقص الوزن: لا يقتصر السيلوليت على البدانة، ولكن الوزن الزائد قد يجعل السيلوليت أكثر وضوحًا، لذا عليك إنقاص وزنك ببطء مع ممارسة الرياضة كي لا يظهر السيلوليت بشكل واضح فى جسمك.

4.التدليك: خصصي وقتًا يوميًّا لتدليك أماكن وجود السيلوليت، فالتدليك يساعد على تدفق الدم والتخلص من السوائل الزائدة في الجسم، مما يساعد على تقليل ظهور السيلوليت، وبالأخص إذا كنت تتبعين نظامًا غذائيًّا لإنقاص الوزن.

5.الريتينول: احرصي على وضع كريمات غنية بالريتينول على أماكن السيلوليت لتحسين ملمس بشرتك ونضارتها. وقد يستغرق ذلك ستة أشهر على الأقل، ولكن النتيجة النهائية ستكون رائعةً في إخفاء السيلوليت.

6.الليزر: إذا كانت مشكلة السيلوليت تؤرقك كثيرًا، فيمكنك إجراء بعض العمليات للتخلص من السيلوليت، مثل الليزر، فهو من أسرع الوسائل للقضاء على السيلوليت ومن دون ألم، ولكنه قد يكون ذا تكلفة عالية.