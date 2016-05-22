جهاز براون سيلك إكسبرت آي بي إل الجديد بتقنية SensoAdapt

عند الوصول إلى سن الثلاثين، تكون العديد من السيدات قد جربن مجموعة متنوعة من مختلف أساليب ومنتجات إزالة الشعر. وفيما تحقق تلك المنتجات المختلفة نتائج تتباين في فعاليتها على المدى القصير، كما أن إزالة الشعر بشكل مستمر تستهلك الكثير من الوقت والجهد ولا تحقق ما تتطلع إليه السيدات من نتائج سريعة تدوم طويلاً. تشعر العديد من السيدات بأن بإمكانهن عيش حياة أكثر راحة وعفوية إن لم يكن عليهن القلق حيال إزالة الشعر.

تقدم علامة براون، العلامة الأولى لإزالة الشعر في العالم، إمكانية إزالة الشعر المرئي بشكل دائم مع براون سيلك إكسبرت آي بي إل الي يعمل بتقنيات الضوء الاحترافية، ويتضمن نظام استشعار مدمج لمعرفة درجة لون البشرة وتعديل حدة الضوء بشكل مستمر لتناسب لون البشرة. كما خضع الجهاز للاختبارات السريرية وأثبت كونه آمنا وفعالاً عند استعماله في المنزل، ليحقق نتائج يمكن الاعتماد عليها* دون ألم من أجل الحصول على بشرة ناعمة تدوم طويلاً.

1. إزالة الشعر بفعالية

 يعمل جهاز براون سيلك إكسبرت آي بي إل من خلال إرسال نبضات ضوئية لطيفة أسفل سطح البشرة

. وعندما يمتص الميلانين الموجود في بصيلة وجذور الشعر ذلك الضوء، فإنه يحوّل الضوء إلى حرارة تعمل على كسر دورة نمو الشعر.

يحدث نمو الشعر مجدداً على ثلاثة مراحل:

- المرحلة الأولى: مرحلة النمو النشط anagen، حيث ينشأ الشعر من الجذور والأسطح، ويستمر بالطول إلى أن يتوقف نموه.

- المرحلة 2: تدخل بصيلة الشعر المرحلة الانتقالية catagen، وهي عادة مرحلة قصيرة تؤدي إلى المرحلة الأخيرة.

- المرحلة 3: مرحلة الراحة، telogen، والتي تشير إلى نهاية دورة نمو الشعر حيث يسقط بشكل طبيعي. وبعدها تبدأ الدورة من جديد بشعرة جديدة.

 ومع استمرار الاستخدام بشكل دوري، يصبح الشعر أضعف وأخف وأفتح لوناً، ويصبح نموه بطيئاً

2. تقنيةSensoAdapt™

 لا يقتصر اختلاف درجة لون البشرة على أعضاء الجسم، فهو يمكن أن يختلف في نفس المنطقة من الجسم.

 على سبيل المثال، أظهرت أبحاث بروكتر أند غامبل أن 80% من السيدات لديهن لونان مختلفان أو أكثر للبشرة على الوجه، ولهذا فإن استخدام درجة لونية واحدة من المكياج قد تظهر الوجه بمظهر غير طبيعي.

 تحتاج كل درجة من ألوان البشرة إلى مستوى معيّن من الطاقة. وكلما كان اللون داكناً امتصت البشرة طاقة أكبر مما قد يسبب قدراَ من الانزعاج.

 عند استخدام المنتجات التي تعمل بتقنيات النبضات الضوئية المركّزة، فلا بد من تعديل كمية الطاقة بشكل يضمن السلامة واستهداف صبغة الميلانين في بصيلة الشعر وليس الميلانين في الجلد.

 يعتبر جهاز براون سيلك إكسبرت آي بي إل الوحيد الذي يعمل بتقنية SensoAdapt™ الذكية لاستشعار لون البشرة، بحيث تقرأ البشرة باستمرار (حتى 80 مرة في الثانية الواحدة) قبل كل ومضة، وتعمل تلقائياً على تعديل شدة الضوء بناء على لون البشرة. وبهذا يتم منح البشرة الكمية المناسبة من الضوء لعلاج آمن وفعال.

 تتجنب تقنية SensoAdapt™ العملية المعقّدة للتعرف على لون البشرة يدوياً من خلال جداول الألوان، وهو ما تحتاجه الاجهزة الأخرى. وهذا يعني أنه لا حاجة للتخمين، ويمكنك معالجة اللون المناسب من البشرة، إلا أن الجهاز يمنع معالجة البشرة الداكنة جداً.

3. انماط سهلة للاستخدام والعلاج

 صمم جهاز براون سيلك إكسبرت آي بي إل ليكون عملياً آمناً وسهل الاستخدام.

 هناك نمطان ضوئيان للاختيار من بينهما – "العادي" و "اللطيف"

- النمط العادي، والذي ينصح به لأسطح البشرة كالساقين والذراعين والظهر والصدر

- النمط اللطيف، وهو الإعداد المناسب للمستخدمين لأول مرة أو عند علاج المناطق الحساسة، كالوجه أو خط البكيني. في هذا النمط، تتكيّف التكنولوجيا مع مختلف درجات لون البشرة بنفس السرعة والدقة كما في النمط العادي، إلا أن مستوى الطاقة يكون أقل.

 هناك نمطان مختلفان للعلاج يمكن الاختيار من بينهما – حركة "الانسياب" أو "الضغط والإطلاق":

- الحركة الانسيابية: وتسمح بسرعة وكفاءة العلاج وينصح بها للمناطق الكبيرة من الجسم (الساقين، الذراعين، الصدر والظهر). للقيام بتلك الحركة، حركي الجهاز ببطء وباستمرار من الأسفل إلى الأعلى عبر منطقة العلاج. احرصي على بقاء الجهاز ملامساً للبشرة طوال الوقت بحيث يستمر الوميض في الجهاز. بعد إتمام أول حركة انسيابية، ارفعي الجهاز عن المنطقة المعالجة وكرري على المنطقة المجاورة بحركة موازية.

- حركة "الضغط والإطلاق": والتي ينصح بها لعلاج المناطق الحساسة او الصغيرة التي يصعب الوصول إليها كالركبتين والكاحل وخط البكيني أو الإبطين أو الوجه للسيدات. اضغطي زر العلاج وحرريه فوراً، وعندها سيقوم الجهاز بإرسال ومضة. ارفعي الجهاز وضعيه على البقعة المجاورة للعلاج. كرري العملية لكل بقعة على حدة إلى أن تكوني قد استكملت المنطقة التي ترغبين بعلاجها.

4. نتائج واضحة ودائمة، استخدام سهل للغاية

 صمم جهاز براون سيلك إكسبرت آي بي إل بشكل فريد يسمح بسهولة استخدامه حتى في المناطق التي يصعب الوصول إليها. لا حاجة للشحن أو الجل أو اللمبات.

 ترافق الجهاز وصلة للكهرباء تسمح باستخدامه دون انقطاع. فما على المستخدمين سوى توصيل الجهاز وبدء العمل.

 تستطيع لمبة جهاز براون سيلك إكسبرت آي بي إل إنتاج 120 ألف ومضة مما يعني فترات مختلفة بحسب المنطقة التي يتم علاجها، وهي تضاهي تقريباً:

• 6 سنوات لعلاج الجسم بأكمله، أو

• حوالي 14 عاماً من علاج الجزء السفلي للساقين ومنطقة الإبطين والبكيني وما فوق الشفتين أو

• 90 عاماً للإبطين والبكيني فقط

 كما ان جهاز براون سيلك إكسبرت آي بي إل هو أسرع جهاز بتقنية النبضات الضوئية المركّزة في الأسواق اليوم، حيث تفصل اقل من ثانيتين بين كل ومضة، مما يعني إمكانية علاج الساقين خلال 8 دقائق.

 أظهرت التجارب السريرية أن المستخدمات لاحظن انخفاضاً ملموساً في نمو الشعر بعد أربعة جلسات علاجية أسبوعية:

- قالت 94% من السيدات أن المنتج حقق نتائج واضحة وملموسة بالفعل بعد ثلاثة أشهر من الاستخدام

- كما لاحظت 89% من السيدات انخفاضاً واضحاً في نمو الشعر بالمنطقة المعالجة حتى بعد مرور 12 شهراً من آخر جلسة علاجية بتقنية النبضات الضوئية المركّزة.

5. الاستخدام على الجسم والوجه

 صمم جهاز براون سيلك إكسبرت آي بي إل مع نافذة علاج قياسها 3 سم مربع ونظام استشعار مدمج لملامسة البشرة، بحيث لا ينطلق الوميض إلى إذا كان الجهاز ملامساً للبشرة. يجب أن تكون فوهة الجهاز ملامسة تماماً للجلد لكي يعمل بالشكل الصحيح، وإلا ظهر وميض باللون الأحمر يشير إلى وضعية خاطئة.

 وبهذا يمكن تشغيل واستخدام الجهاز بشكل آمن على المناطق التالية:

- السيدات*: الساقان، الذراعان، منطقة البكيني، الإبطان والوجه (أسفل عظم الخدين)

- الرجال*: الكتفان وما أسفل منهما (الصدر، الظهر، الذراعان، البطن، الساقان)

نذكر أن جهاز براون سيلك إكسبرت ليس ملائما للجميع، فهو أكثر فعالية على الشعر الفاتح إلى المتوسط من الأشقر إلى البني الداكن أو الأسود، وبهذا فهو ليس فعالاً على الشعر الأشقر جدا أو الأحمر أو الرمادي أو الأبيض، إذ توجد كمية بسيطة جداً من الميلانين ولا يمكنها امتصاص طاقة الضوء.

6. تصميم أنيق ومريح

 يتمتع جهاز براون سيلك-إكسبرت آي بي إل بتصميم مريح وسهل الاستخدام، ويحتوي على أضواء LED التي تبين حالته للمستخدم ويعرف أن الجهاز مهيأ للاستخدام.

 كما تشير أضواء LED إلى شدة الضوء التي يتم استعمالها، وبالتالي تظهر التعديل المستمر في كمية الضوء وفقاً للون البشرة.

 وبالإضافة إلى مزاياه العملية، فإن جهاز براون سيلك إكسبرت آي بي إل صغير وأنيق ويتمتع بلون وردي أنثوي مع لمسات ذهبية، مما يعزز تجربة الاستخدام.