أفضل قناع لتلطيف البشرة

مع ازدياد درجات الحرارة في الصيف وكثرة منتجات التجميل والمنتجات الخاصة بالعناية بالبشرة ككريمات الشمس ومنظفات ومقشرات البشرة قد تشعرين بأن بشرتك بحاجة إلى بعض المكونات الملطفة والمغذية للحفاظ على نضارتها وإشراقها وملمسها الناعم، فكيف يمكنك الحصول على قناع مماثل؟

قومي بوضع خيارة في الخلاط الكهربائي، ثم امزجيها مع بياض بيضة، وطبقيها على بشرتك لمدة نصف ساعة، فهذا القناع المميز سيعمل على تلطيف بشرتك في الحال وإعادة النعومة والنضارة إليها لتشعري دوماً بحيوية وإشراقة الصيف مهما تعرضت بشرتك إلى الحرارة أو منتجات التجميل.