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لجنة الزراعة بالنواب تناقش مشكلة نقص الأسمدة الآزوتية

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لجنة الزراعة بالنواب تناقش مشكلة نقص الأسمدة الآزوتية لجنة الزراعة بالنواب تناقش مشكلة نقص الأسمدة الآزوتية

أرشيفية

عقدت لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية برئاسة هشام الشعيني اجتماعا اليوم للنظر في طلب الإحاطة المقدم من النائب عصام منسي بشأن معاناة مزارعي أراضي الاستصلاح بمنطقة القنطرة شرق (البالغ مساحتها 76 ألفا و186 فدانا) وعدم صرف الأسمدة لهم.

وقال هشام الشعيني رئيس اللجنة – خلال الاجتماع الذي حضره المهندس خالد عبد الراضي رئيس قطاع الخدمات الزراعية التابعة لوزارة الزراعة – “إن مشكلة عدم توافر السماد من المشكلات الرئيسة التي يعاني منها الفلاح وتجعله فريسة للسوق السوداء”.

وأوضح رئيس قطاع الخدمات الزراعية أن احتياجات من الأسمدة الآزوتية تبلغ 4 ملايين طن خلال فصلي الصيف والشتاء، وهو ما تحاول الوزارة تغطيته وتوفيره.

وفي هذا السياق، أكد أعضاء اللجنة أن الاحتياج من الأسمدة في ازدياد، مطالبين بالقضاء على السوق السوداء وفرض رقابة مشددة على أمناء المخازن الخاصة بالأسمدة التي توفرها الوزارة للتأكد من وصولها للفلاح.

أ ش أ

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