تقرير – سيتي يمنح جوارديولا ميزانية مفتوحة للتعاقدات

كشفت صحيفة ميرور الإنجليزية أن مانشستر سيتي سيعطي لجوسيب جوارديولا مدربه الموسم القادم شيكا بدون قيمة محددة لصرفه في سوق الانتقالات الصيفية وضم اللاعبين الذين يرغب فيهم لوضع الفريق على قمة أوروبا.

وكان مانشستر سيتي قد أعلن في وقت سابق أن عقد مانويل بلليجريني المدرب التشيلي للفريق لن يجدد، وأن جوسيب جوارديولا هو مدربه الموسم المقبل.

وورد بالتقرير أن فشل بلليجريني في الهيمنة محليا كان السبب الرئيسي وراء رحيله، فكانت الإقالة في انتظاره بغض النظر عن الاتفاق مع جوارديولا.

وحقق بلليجريني مع مانشستر سيتي خلال ثلاثة مواسم بطولة الدوري مرة وكأس الرابطة مرتين، بينما حقق جوارديولا مع بايرن ميونيخ في نفس عدد المواسم 3 بطولات للدوري وبطولتي كأس ألمانيا وبطولة سوبر أوروبي وبطولة كأس العالم للأندية.