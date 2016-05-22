سباليتي: في كرة القدم أي شيء قد يحدث.. وبيانيتش سيجعل يوفنتوس أقوى

قال لوتشيانو سباليتي مدرب روما إن ميراليم بيانتش متوسط ميدان الذئاب قد يرحل عن فريقه وذلك عقب التقارير التي تشير إلى إمكانية رحيل الدولي البوسني إلى البيانكونيري.

وكانت عدد من التقارير قد ألمحت إلى أن روما مجبر على التخلي عن بيانتش لأنه سيقدم كشف حسابه إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم يوم 30 يونيو وهو بحاجة لـ30 مليون يورو من أجل موازنة الحسابات وعدم التعرض لعقوبات من اليويفا.

وصرح سباليتي لوكالة الأنباء "أنسا" الإيطالية:"هل سيصبح يوفنتوس أقوى مع بيانتش؟ بالطبع فهو لاعب رائع".

وأضاف "هل سيستمر بيانتش مع روما؟ لا أعلم بإمكانه أن يكون سعيدا معنا، لكن في كرة القدم أي شيء قد يحدث، هكذا تسير الأمور في كرة القدم".

وفي حالة عدم حصول روما على 30 مليون يورو قبل 30 يونيو المقبل حيث أخر موعد لتعديل العجز في ميزانية النادي، فإنه قد يعاقب بغرامة تقدر بـ4 ملايين يورو وحرمانه من المنافسات الأوروبية.

الجدير بالذكر أن نادي جالاطا سراي قد خضع لعقوبة مماثلة بالحرمان من المشاركات الأوروبية لموسمين متتاليين لسبب مماثل للذي يمر به روما، كما أن الشرط الجزائي في عقد بيانتش يقدر بـ38 مليون يورو وربطته الصحف الإيطالية بالرحيل إلى يوفنتوس وبايرن ميونيخ.