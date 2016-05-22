السودان: تأجيل زيارة وفد حكومة جوبا للخرطوم إلى السادس من يونيو المقبل

أعلنت الحكومة السودانية، عدم جاهزيتها لاستقبال وفد حكومة الوحدة الوطنية بدولة جنوب السودان، الذي يضم وزراء الخارجية والدفاع والأمن والداخلية، وأكدت – في ذات الوقت – أن السادس من يونيو المقبل هو موعد زيارة وفد جوبا للخرطوم.

ونقلت صحيفة (الجريدة) الصادرة بالخرطوم اليوم الأحد عن سفير جنوب السودان بالخرطوم ميان دوت، قوله “إن الخرطوم حددت السادس من يونيو موعدا لزيارة وفد حكومة جوبا”، مؤكدا في الوقت ذاته أن الموعد الذي حددته الخرطوم مناسب لها.

كما نقلت الصحيفة عن مصدر دبلوماسي سوداني رفيع المستوى – لم تسمه – قوله “إن حكومة الخرطوم أعلنت عدم جاهزيتها لاستقبال وفد حكومة جوبا الذي كان من المقرر أن يصل اليوم الأحد للبلاد.

أ ش أ