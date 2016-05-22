مصرع شخصين وإصابة 3 فى حادث تصادم بالبحيرة

لقى شخصان مصرعهما وأصيب 3 آخرون فى حادث تصادم سيارة نقل ودراجة بخارية "توك توك" بطريق أبو المطامير بالبحيرة.

كان اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالواقعة من اللواء محمد خريصة مدير المباحث الجنائية، وبالفحص تبين ورود بلاغ لمركز شرطة أبو المطامير بحادث تصادم بطريق أبو المطامير- العشرة آلاف أمام كوبرى الصنية دائرة المركز.

بالانتقال والفحص تبين حدوث تصادم بين السيارة رقم س م أ 6485 نقل قيادة محمد عبده الشناوى 61 سنة سائق ومقيم العشرة آلاف دائرة المركز ودراجة بخارية توك توك بدون لوحات قيادة عمر فتحى محمود أحمد 17 سنة سائق ومقيم بذات الناحية، وأنه أثناء سير السيارة بالطريق المشار إليه وبمكان الحادث فوجئ قائدها بخروج الدراجة البخارية من إحدى الطرق الفرعية فلم يتمكن قائدها من تفاديها واصطدم بها.

أسفر الحادث عن وفاة قائد الدراجة البخارية وربة منزل تدعى إيمان رمضان إبراهيم 20 سنة، وإصابة 3 آخرين جميعهم من مستقلى الدراجة ويقيمون بذات الناحية بكدمات وسحجات وجروح متفرقة بالجسم .

وتم نقل الجثتين لمشرحة مستشفى أبو المطامير العام والمصابين لذات المستشفى للعلاج، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة.

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