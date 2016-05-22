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أستاذ جراح يكشف: 60% من حوادث الطرق ينتج عنها تهتك بالكبد

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أستاذ جراح يكشف: 60% من حوادث الطرق ينتج عنها تهتك بالكبد أستاذ جراح يكشف: 60% من حوادث الطرق ينتج عنها تهتك بالكبد
أكد الدكتور إبراهيم عبد القادر أستاذ جراحة وزارعة الكبد خلال اختتام مؤتمر جراحة الكبد والبنكرياس والقنوات المرارية وزراعة الكبد بمعهد الكبد القومى بجامعة المنوفية مؤخرا بالقاهرة، أن إصابات وتهتك الكبد يحدث فى 60% من الحوادث.

وقال الدكتور إبراهيم عبد القادر إنه نتيجة لحوادث الطرق والإصابات يحدث إصابات بالكبد مؤكدا أن هذا يمثل 60% من إصابات الحوادث مما ينتج عنه إصابات بالكبد من الدرجة الأولى إلى الدرجة السادسة، مؤكدا أن 20% من هذه الحالات تحتاج إلى تدخل جراحة عاجل لإنقاذ حياة المريض مشيرا إلى أنه بمعهد الكبد بجامعة المنوفية يوجد مركز متخصص لعلاج هذه الحالات.

وأشار إلى أنه عند إصابة الكبد يحدث نزيف داخلى بالبطن مما يستدعى التدخل من خلال الجراحة فى مركز متقدم فى جراحة الكبد والتخدير والمناظير حيث يمكن استئصال جزء من الكبد لمنع النزيف وعودة الكبد إلى حالته الطبيعية قبل الإصابة.


>وزير التعليم العالى ورئيس جامعة المنوفية يفتتحان مؤتمر جراحة الكبد
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مصر 365

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