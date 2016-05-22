نجم الأهلي السابق: النادي يميل لاعتزال متعب

يفضل محمود طاهر رئيس النادي الأهلي عدم استمرار عماد متعب للموسم المقبل، حسبما قال محمد عمارة نجم منتخب مصر السابق.

وأضاف عمارة خلال استضافته بقناة سي.بي.سي "إدارة النادي عليها التدخل في كيفية تعامل عبد العزيز عبد الشافي مدير قطاع الكرة مع النجوم الكبار مثل متعب".

واستدرك نجم الأهلي السابق "ولكن استشعرت من بعض الأحاديث الجانبية مع المهندس محمود طاهر داخل النادي أنه مقتنع باعتزال متعب هذا الموسم".

وواصل "متعب يجلس احتياطيا رغم أنه سجل 22 هدفا في كل البطولات الموسم الماضي، ومساهمته في فوز الفريق بأكثر من بطولة. هذا أمر مثير للدهشة".

وتابع: "أشعر بمرارة متعب، لأنه سبق أن تم إجبار أخرين على الاعتزال بنفس الطريقة".

وأتم محمد عمارة "للأسف الأهلي ليس له عزيز، ويضحي بنجومه، ولا يقف بجوار جميع أبنائه، أو بالتحديد يدعم بعض أبنائه".

يذكر أن محمد عمارة لعب للأهلي موسمين في التسعينيات قادما من بلدية المحلة، ثم خاض تجربة احتراف قصيرة بنادي هانزا روستوك الألماني، ثم عاد مجددا لصفوف الأهلي في 2002، ورحل من القلعة الحمراء في 2004.