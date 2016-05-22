إيهاب جلال لـ في الجول: سنسعى لمجاراة الزمالك.. كل المباريات المتبقية صعبة

قال إيهاب جلال مدرب مصر للمقاصة إنه سيسعى خلال لقاء الأحد مجاراة الزمالك حامل لقب الدوري المصري الممتاز في الجولة الـ29 من المسابقة هذا الموسم.

ويستضيف الفريق الفيومي الفارس الأبيض على ملعب بتروسبورت بعد أيام قليلة من خروجه من ملحق الكونفدرالية أمام أهلي طرابلس الليبي.

وقال جلال لـFilGoal.com:"طالبت اللاعبين بنسيان الكونفدرالية والتركيز فقط في الدوري. لابد أن نختمه في مركز متقدم".

وأضاف "استعدينا بشكل طبيعي للمباراة وسنسعى للظهور بوجه جيد ومجاراة الزمالك".

وعن صعوبة اللقاء أوضح "كل المباريات المتبقية في الدوري صعبة".

ويحتل المقاصة المركز الثامن في الدوري برصيد 42 نقطة وبفارق 7 نقاط عن وادي دجلة صاحب المركز الثالث لكن لديه 3 لقاءات مؤجلة.

ولم يفز الزمالك على المقاصة في أخر مواجهتين بينهما، فخسر الموسم الماضي 2-1 في الدور الثاني وانتهى لقاء الدور الأول هذا الموسم بالتعادل 2-2.