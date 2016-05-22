مدرب تنزانيا: لابد أن نفوز على مصر مهما كلفنا ذلك

شدد بونيفيس مكواسا مدرب منتخب تنزانيا على أهمية فوز فريقه على مصر يوم 4 يونيو المقبل في الجولة قبل الأخيرة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2017.

ونشر موقع الاتحاد الإفريقي تصريحات مكواسا التي قال فيها:"سأحدد اللاعبين الجاهزين للمواجهة عقب مباراة كينيا الودية".

وأضاف "المباراة مصيرية بالنسبة لنا. نريد الفوز مهما كلفنا الأمر لأن ذلك سيمنحنا فرصة التأهل حين نواجه نيجيريا".

وأردف "لدينا مباراتين متبقيتين، كل شيء وارد فيهما. لابد أن نقاتل لكي نفوز بفارق أهداف مريح حتى يمكننا التأهل".

وتستضيف تنزانيا منتخب مصر، ولابد أن تفوز بفارق 3 أهداف أو أكثر حتى تحافظ على فرصتها في بلوغ النهائيات قبل مواجهتها للمضيف نيجيريا في الجولة الأخيرة.

وخرجت نيجيريا نهائيا من حسابات التأهل في المجموعة، ويحتاج الفراعنة لنقطة وحيدة من أجل تأكيد التأهل إلى النهائيات المقامة العام المقبل في الجابون.

ويسعى منتخب مصر للفوز بالمباراة لكي يحافظ على وجوده ضمن التصنيف الأول لمنتخبات إفريقيا التي تنتظر قرعة تصفيات مونديال روسيا 2018.

وأعلن مكواسا قائمة تنزانيا المكونة من 27 لاعبا لمواجهة مصر في دار السلام، وشهدت القائمة دخول 5 لاعبين ضمنهم القائد السابق نادر حروب.

وتضم القائمة لاعبا واحدا فقط في الملاعب الأوروبية هو مبوانا ساماتا لاعب جينك البلجيكي.

ويستعد منتخب تنزانيا لمواجهة كينيا وديا في نيروبي يوم 29 مايو المقبل ثم العودة لبلده استعدادا لمواجهة الفراعنة.

وكان لقاء الذهاب في المجموعة بين مصر وتنزانيا قد انتهى لصالح الفراعنة بثلاثة أهداف دون رد في استاد برج العرب بالإسكندرية.