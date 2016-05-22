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خبر في الجول - رمضان صبحي يغيب عن الفراعنة أمام تنزانيا بسبب الامتحانات

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خبر في الجول - رمضان صبحي يغيب عن الفراعنة أمام تنزانيا بسبب الامتحانات خبر في الجول - رمضان صبحي يغيب عن الفراعنة أمام تنزانيا بسبب الامتحانات

تأكد غياب رمضان صبحي نجم الأهلي عن مباراة منتخب مصر الأول ضد تنزانيا في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2017 يوم 4 يونيو المقبل بسبب الامتحانات.

وعلم FilGoal.com أن سعى جاهدا لضم رمضان لرحلة تنزانيا إلا أن اختباره صباح يوم 5 يونيو حال دون ذلك.

وبحث منتخب مصر عن أي رحلة قادمة من دار السلام إلى مصر عقب المباراة مباشرة فلم يجد.

وغاب صبحي عن الأهلي في لقاء روما الودي يوم الجمعة الماضي بسبب استدعائه لقائمة منتخب الشباب الذي سيواجه رواندا اليوم الأحد في تصفيات كأس إفريقيا.

علم FilGoal.com أيضا أن الجهاز الفني للفراعنة بقيادة هيكتور كوبر قرر استدعاء أيمن أشرف لاعب سموحة وكريم حافظ لاعب أمونويا نوقوسيا القبرصي.

ويستعد منتخب لمباراته الأخيرة في تصفيات كأس إفريقيا 2017 التي ستقام في الجابون، ويحتاج لنقطة فقط أمام تنزانيا لضمان التأهل.

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