أسامة عرابي: مواجهة المقاولون مهمة.. ولم نحسم اللقب بعد

قال أسامة عرابي المدرب العام للأهلي إن مواجهة المقاولون العرب بالدوري مهمة جدا مشيرا إلى أنه لا توجد مباراة سهلة وأخرى صعبة وأنهم جميعا على نفس درجة الأهمية لضمان حسم اللقب.

ويواجه الأهلي مضيفه المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الـ30 من الدوري المصري الممتاز يوم الأربعاء.

وصرح عرابي للصحفيين "مواجهة المقاولون مهمة، لا توجد مباراة سهلة ومباراة صعبة، الكل على نفس درجة الأهمية خلال الفترة القادمة والجهاز الفني أكد على ذلك المعنى كثيرا وعلى ضرورة احترام جميع المنافسين من أجل حسم بطولة الدوري".

وأضاف "الجهاز الفني يسعى لجني ثمار ودية روما الأخيرة، وشهدت تجربة معظم اللاعبين وظهروا بحالة فنية وبدينة طيبة تعطي للجهاز الفني مرونة وحرية أكبر في اختيار التشكيل الذي سيواجه المقاولون".

وتابع "يمكن أن نستعين ببعض العناصر التي غابت عن التشكيل الأساسي منذ فترة وظهرت بشكل جيد ضد روما، الجهاز الفني اطمئن على مستوى جميع اللاعبين ومدى جاهزيتهم".

واستدرك "الموسم القادم سيتلاحم مع الحالي دون قسط كاف من الراحة، وهو ما يسعى الجهاز الفني تجنب أثاره السلبية من خلال تجهيز أكبر عدد من اللاعبين للمشاركة في المباريات".

واستطرد "أرفض نغمة حسم الدوري، البطولة لازالت في الملعب، ولم يتم حسمها بعد إلا مع صافرة أخر مباراة في الموسم والجهاز الفني يوصل ذلك المعني للاعبين عقب كل تدريب خاصة أن فارق النقاط بين الأهلي وأقرب منافسيه لا يحسم اللقب".

وأتم "فوز الأهلي في كل مباراة مقبلة يعني قطع خطوة كبيرة نحو الطريق للقب الدوري، والجهاز الفني واللاعبون بدأو يشعرون بالراحة حيال حسم اللقب، لكن لابد أن يتحول هذا الشعور لطاقة إيجابية للقتال في المران والمباريات بعد التخلص من الضغوط للحفاظ على فارق النقاط مع أقرب المنافسين والصدارة".

وكان الأهلي قد تغلب وديا على روما يوم الجمعة بنتيجة 4-3 بمشاركة عدد كبير من بدلاء المارد الأحمر منهم أحمد الشيخ وصالح جمعة وسعد الدين سمير ومحمد نجيب ومحمد هاني وباسم علي.