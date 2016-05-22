محافظ أسيوط ومدير الأمن يؤديان صلاة الغائب على ضحايا الطائرة المنكوبة

أدى المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط، واللواء عبد الباسط دنقل مدير أمن أسيوط، واللواء ماجد عبد الكريم سكرتير عام المحافظة والشيخ محمد العجمى وكيل وزارة الاوقاف وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية والدينية صلاة الغائب على أرواح ضحايا الطائرة المنكوبة التابعة لشركة مصر للطيران الذين استشهدوا فجر الخميس الماضى فى الرحلة القادمة من مطار شارل دى جول فى فرنسا إلى القاهرة والتى اختفت من على شاشات الرادار فجأة بعد عبورها الأجواء اليونانية لتسقط فى البحر الابيض المتوسط.

جاء ذلك خلال الاحتفال الذى أقامته مديرية الاوقاف بمناسبة ذكرى ليلة النصف من شعبان بالمركز الثقافي الإسلامى، وحضره نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

ونعى محافظ أسيوط ضحايا الطائرة المصرية وقدم خالص التعازى لأهالى الضحايا داعيا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يدخلهم فسيح جناته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

وبدأ الاحتفال بليلة النصف من شعبان بالاستماع إلى آيات من القرآن الكريم ثم كلمة مديرية الأوقاف والتي ألقاها الشيخ محمد العجمي والذى تحدث عن الدروس المستفادة من حياة الرسول عليه الصلاة والسلام وفضل ليلة النصف من شعبان وتحويل القبلة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام بمكة مشيراً إلى أن المسلمين يتعلمون من وحدة القبلة ووحدة الأمة في الهدف والغاية خاصة وأن الوحدة والاتحاد ضرورة في كل شئون حياتهم الدينية والدنيوية.

وأكد محافظ أسيوط أن الوقت الحالى هو موعد الالتفاف حول الوطن وأن يجاهد المصريون جميعا من أجل مواجهة المخطات الخارجية الهادفة إلى زعزعة الاستقرار وضرب الاقتصاد المصرى بعد النقلة الاقتصادية الكبيرة التى حققتها مصر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال افتتاح العديد من المشروعات القومية التى تساعد على تنمية الاقتصاد وتحسين أحوال المواطن.

واختتم الاحتفال بالاستماع إلى التواشيح الدينية التي ألقتها فرقة الفجر التابعة لمديرية الثقافة بأسيوط.

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