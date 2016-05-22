صور.. «الهجان» يتفقد إنشاءات مشروعات الأمن الغذائي ومصنع الوجبة المدرسية في قنا

مراسل – ONA:

تفقد عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، مشروعات رفع كفاءة محطة إنتاج الألبان رقم 1، ومشروع إنشاءات أحواض مزرعة للاستزراع السمكي بمشروعات الأمن الغذائي بمدينة قنا.

كما تفقد إنشاءات مصنع الوجبة الغذائية للمدارس بمنطقة الصالحية، بحسب البيان الصادر اليوم الأحد.

وبدأ “الهجام” جولته بتفقد مشروع رفع كفاءة محطة إنتاج الألبان رقم 1 بمنطقة المعنا المقامة على مساحة 17 فدان، والذي يتم تنفيذه بمعرفة جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، تحت إشراف جهاز تعمير جنوب الصعيد بتكلفة مالية 30 مليون جنيه.

وأضاف البيان، أن المحطة سوف تضم 22 عنبر للأبقار الحلابة، بالإضافة إلى عنابر للعجول الرضيعة مجهزة على أعلى مستوى.

ومن المقرر أن يبلغ عدد رؤوس الماشية 250 رأس في بداية المشروع تصل إلى 600 رأس بعد عامين، مما يسهم بشكلٍ كبيرٍ في رفع طاقتها الإنتاجية إلى ستة أو ثمانية آلاف لتر في اليوم الواحد .

وتابع “الهجان”، سير العمل بإنشاءات مزرعة الاستزراع السمكي بمشروعات الأمن الغذائي بمدينة قنا، والتي تتكون من حوض تحضين، حوضين للتربية، حوض للصرف، ومبنى إداري على مساحة 6 أفدنة.

وبلغت تكلفة المشروع السالف حوالي 3 مليون جنيه، ومن المقرر أن تتم معالجة مياه صرف الأحواض، لاستخدامها في أعمال الزراعة، كما ستستخدم فضلات الأسماك وبقاياها كسماد ذو كفاءة تسميدية عالية للتربة.

واطلع المحافظ، على الأعمال الإنشائية بمصنع الوجبة الغذائية للمدارس المقام على مساحة 2000 م2 بمنطقة الصالحية بتكلفة 4 ملايين جنيه بتمويل من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

وتقوم بتنفيذ المشروع، شركة أبي قير للصناعات الهندسية تحت إشراف وزارة الإنتاج الحربي.

وأشار المحافظ إلى أنه تم الانتهاء من الأعمال الخرسانية، وجاري البدء في أعمال التشطيبات المقرر انتهائها نهاية شهر مايو المقبل، تمهيدًا لتركيب معدات الإنتاج .