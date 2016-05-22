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المؤبد لـ10 متهمين والحبس 15 عامًا لطفل في «أحداث الطالبية»

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المؤبد لـ10 متهمين والحبس 15 عامًا لطفل في «أحداث الطالبية» المؤبد لـ10 متهمين والحبس 15 عامًا لطفل في «أحداث الطالبية»

أرشيفية

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، غيابيا في قضية أحداث الطالبية وحرق سيارة ميكروباص ملك قناة التحرير الفضائية فضلا عن سرقة كاميرات تصوير القناة والتعدي بالضرب على طاقم التصوير، بمعاقبة 10 متهمين بالسجن المؤبد لكل منهم وبمعاقبة متهم طفل بالحبس لمدة 15 سنة مع الشغل.

صدر الحكم برئاسة المستشار فتحي البيومي بعضوية المستشارين أسامة عبد الظاهر والدكتور خالد الزناتي رئيسي المحكمة وسكرتارية احمد جاد وأحمد رضا.

كانت النيابة العامة نسبت للمتهمين وهم كل من محمد أسامة “مهندس مدني”وأحمد عبد العال ونادر محمد “طالب” ومحمد علي عبد الحسب “طالب” وكريم محمود أمام “سائق توك توك” وعلي محمد رجب “عامل” وايمن حسن صبحي “طالب” ومحمد محمود حسان “صاحب مكتبة” وخالد نور علي “صاحب كوافير حريمي” وأحمد فاروق يوسف “هارب” قيامهم في 21 فبراير 2014 بدائرة قسم شرطة الطالبية بالتجمهر حاملين أسلحة نارية واعتدائهم بها طاقم تصوير قناة التحرير الفضائية وحرق سيارتهم الميكروباص وسرقة كاميرات التصوير التي كانت بحوزتهم وكذلك كافة المبالغ المالية والهواتف المحمولة التي كانت بحوزتهم بطريق الإكراه بالإضافة إلى حيازتهم أسلحة بيضاء.

 

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