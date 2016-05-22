الأمن العام ينجح في ضبط طن من البانجو داخل مخزن سري بمدينة رأس سدر بجنوب سيناء

نجح ضباط قطاع مصلحة الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن جنوب سيناء في ضبط طن من نبات البانجو المخدر داخل مخزن سري بمدينة رأس سدر.

وكانت معلومات قد وردت إلى ضباط وحدة مباحث قسم شرطة رأس سدر أكدتها التحريات السرية، مفادها وجود مخزن لنبات البانجو المخدر بمنطقة وادي أبو جراويل بطريق الرينة بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مفتشي قطاع الأمن العام وضباط إدارة البحث الجنائي بجنوب سيناء، قامت مأمورية مدعومة بقوات من الأمن المركزي بمداهمة المخزن؛ حيث تم ضبط 200 لفافة من نبات البانجو المخدر وزنت طنا.. وتم التحفظ على المضبوطات، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

أ ش أ