ما حكم بيع الخمر لغير المسلمين؟.. أقرا تفاصيل فتوى ياسر برهامى

أفتى الدكتور ياسر برهامى، نائب رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية، بحرمانية بيع الخمور لغير المسلمين سواء داخل مصر أو فى بلاد الغرب.

جاء ذلك ردا على سؤال نصه: "ما حكم بيع الخمر لغير المسلمين سواء فى بلاد الغرب أو داخل بلاد المسلمين؟ وهل هناك فرق بيْن الأمرين؟ وهل هناك خلاف مقبول فى هذه المسألة؟

وأجاب "برهامى" فى فتواه المنشورة على موقع "أنا السلفى" وحملت عنوان "حكم بيع الخمر لغير المسلمين": "قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ، وَالْمَيْتَةِ، وَالْخِنْزِيرِ، وَالْأَصْنَامِ) (متفق عليه)، وهذا النص على عمومه، ونقل غير واحد مِن العلماء الإجماع على تحريم وبطلان بيع الخمر وسائر الأربعة؛ فلا يسوغ الخلاف".

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