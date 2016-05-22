المعلمون المغتربون يتظاهرون أمام مجلس الوزراء للمطالبة بعودتهم إلى بلادهم

تظاهر منذ قليل العشرات من المعلمين المغتربين الفائزين بمسابقة الـ30 ألف معلم أمام البوابة الخلفية لمجلس الوزراء بشارع حسين حجازى، للمطالبة بتوزيعهم على محافظاتهم القاطنين بها، فضلا عن المطالبة بالمساواة فى تطبيق قرار عودة المتضررين .

وقال عبد الله صابر المنسق العام لحملة رجعونا كلنا لـ"اليوم السابع" إن عدد المعلمين المغتربين يبلغ حوالى 14 ألفا منهم 11 ألفا معلمات و3 آلاف معلم، مطالبا بعودتهم إلى محافظاتهم القاطنين بها، فضلا عن المطالبة بتطبيق قرار رئيس الوزراء بعودة المتضررين فى منتصف شهر يونيو عقب اجتماعه بنواب محافظة المنوفية على المعلمين أسوة بالمعلمات .

وردد المحتجون هتافات: "اتذلينا واتمرمطنا قولى بكم اتبهدلنا".. "عاوز ارجع لولادى".. "الساكت ساكت ليه انت رجعت ولا إيه".. "غربة تانى يعنى موت ".. "رجعونى رجعونى".. "غربة غربة بالف جنيه "

ورفع المحتجون لافتات كتب عليها "الدستور قال المساواة" .. "لا للاغتراب" .. "الرجل بيساوى المرأة العودة للجميع" .. "قولى ازاى هعلم جيل وانا بروح مدرستى قتيل".

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