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تأجيل دعويى إلغاء اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية لـ26 مايو

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تأجيل دعويى إلغاء اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية لـ26 مايو تأجيل دعويى إلغاء اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية لـ26 مايو
قررت الدائرة الأولى بهيئة مفوضى الدولة بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعويين المقامتين من خالد على وعلى أيوب المحاميين، اللتان تطالبان بإلغاء اتفاقية قرار ترسيم الحدود بين والسعودية الخاصة بجزيرتى تيران وصنافير، لجلسة 26 مايو الجارى، للاطلاع على المستندات المقدمة.

وكانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار يحيى دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة نظرت الدعويين، اليوم الثلاثاء، بضمهما وإحالتهما للمفوضين ونظرهم بجلسة 7 يونيو المقبل، وترافع خالد على وعلى أيوب المحاميان، وقدما 12 حافظة مستندات تؤكد مصرية الجزيرتين وطلب إلزام بأن تقدم ما يفيد سعودية الجزيرتين إن كان لديها.

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