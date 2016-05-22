للرجال فقط.. السوائل الكثيرة تحسن صحتك الجنسية

لا شك أن الحفاظ على الصحة الجنسية أحد أهم الأمور التى تشغل بال الكثير من الرجال إن لم يكن جميعهم، ويمكنك بطرق طبيعية أن تحسن من صحتك بشكل عام، وفى هذا الإطار يصبح حفاظك على حياتك الجنسية السليمة أمرا سهلا.

الدكتور محمد عبده – أخصائى أمراض الذكورة والتناسلية – أوضح خلال حديثه عن أهمية السوائل وشربها لـ"اليوم السابع"، أنها من أهم خطوات الحفاظ على الصحة بشكل عام، فكلما كان الرجل محافظا على شرب المياه بكميات كبيرة وبشكل موزع جيدا على مدار اليوم كلما كانت صحته أفضل ويقيه هذا التصرف الصحى الكثير من المكلات الصحية بشكل عام.

ولم يغفل الدكتور محمد عبده أهمية السوائل بشكل عام بجانب المياه، وربط بين كثرة شرب السوائل بشكل عام والمياه كذلك، وكل ما هو سائل وطبيعى، وبين تحسين الحياة الجنسية وتعزيزها، لافتا أن هذه السوائل تضمن للجسم وقاية حقيقة وفعالة من الإصابة بمشكلات البروستاتا الشائع الإصابة بها لدى الرجال فى جميع الأعمار، وبشكل خاص تقى المياه والسوائل من التهابات البروستاتا وكذلك الاحتقانات التى تصيب الكثير من الرجال والشباب، فهى من الشائع حدوثها.

ونصح أخصائى أمراض الذكورة والتناسلية بضرورة مواظبة الرجل على شرب كميات كبيرة من المياه والسوائل الطبيعية المفيدة، ولا يفضل التركيز على العصائر الجاهزة والغنية بالمواد الحافظة، بل الطبيعية بدون إضافات زائدة صناعية.

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