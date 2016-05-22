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مصرع طالب بخصومة ثأرية في سوهاج‎

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مصرع طالب بخصومة ثأرية في سوهاج‎ مصرع طالب بخصومة ثأرية في سوهاج‎

أرشيفية

لقي طالب مصرعه جراء إصابته بطلقات نارية بجوار موقف سوهاج البحري، نتيجةً لوجود خصومة ثأرية.

وكان اللواء أحمد أبو الفتوح، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارًا من قسم شرطة ثان سوهاج، يفيد بوجود إطلاق أعيرة نارية، وحالة وفاة بجوار الموقف البحري -
> دائرة القسم.

وتبين بالانتقال والفحص، أن الجثة للمدعو عبد الله أحمد الصغير رضوان، 17 سنة – طالب، يقيم بناحية الشيخ مكرم دائرة مركز سوهاج.

وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى سوهاج الجامعي، وجاري استدعاء أحد أقارب المتوفي لسؤاله.

ويشار إلى ارتباط عائلة المجني عليه “عائلة رضوان”، بحادث ثأري مع “عائلة قاسم”، بذات الناحية، والطرفان أبناء عمومة، وينتمون لعائلة “الزعافنة”، في واقعة المحضر رقم 1607 جنايات مركز سوهاج
> لسنة 2014، والناجم عنه مقتل المجني عليه طه زعفان أحمد محمد.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري فـي الواقعة، ظروفها، ملابساتها، وتحديد وضبط الفاعل والسلاح المستخدم، فيما تحرر عن ذلك المحضر رقم 1741 إداري القسم لسنة 2016، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

 

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