السيسي:مفيش مصنع هيتعمل بدون اشتراطات بيئية..وحياة المصريين أمانة فى رقابنا

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى أنه لا يمكن أبدا قبول إقامة مشروع يعرض حياة المصريين للخطر، مشيرا إلى أنها أمانة فى رقابنا تجاه أهلنا.

وأضاف السيسى، خلال كلمته فى افتتاح توسعات مصنع موبكو دمياط، اليوم الأحد، "أن أهل الشر يحاولون العبث بعقول الناس، ويقولوا كلام مش حقيقى"، مؤكداً أن كل الاشتراطات البيئية المطلوبة تم تنفيذها، ويمكن تشكيل لجنة مجتمعية من أهل دمياط للتأكد من الأمان كل 15 يوماً، قائلا، "مفيش مشروع ولا مصنع هيتعمل، سواء قطاع خاص أو عام، بدون اشتراطات بيئية التى تضعها وزارة البيئة وبموافقة منها".

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