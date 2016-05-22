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السيسي: تعامل مؤسسات الدولة مع أزمة الطائرة المصرية تم بشكل جيد

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السيسي: تعامل مؤسسات الدولة مع أزمة الطائرة المصرية تم بشكل جيد السيسي: تعامل مؤسسات الدولة مع أزمة الطائرة المصرية تم بشكل جيد
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى أن التعامل مع أزمة الطائرة المصرية تم بشكل جيد من مختلف مؤسسات الدولة، وتم الدفع بوحدات بحث وإنقاذ، سواء من القوات الجوية أو البحرية، إلى الموقع المحتمل للسقوط، لمحاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه.

وأضاف الرئيس السيسى، خلال افتتاحه توسعات مصنع موبكو بدمياط، أنه بمجرد إخطار الدولة عن سقوط الطائرة كان التكليف لوحدات البحث والإنقاذ بسرعة التحرك إلى منطقة سقوط الطائرة المحتمل، قائلا، "السقوط كان على مسافة 290 كيلو مترا من الإسكندرية، والمنطقة ممتدة وبتأخذ مساحة، واتشكلت بصورة سريعة خلية الأزمة".
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مصر 365

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