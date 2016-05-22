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السيسي يقدم التعازى لأهالى ضحايا الطائرة ويقف دقيقة حدادا على أرواحهم

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السيسي يقدم التعازى لأهالى ضحايا الطائرة ويقف دقيقة حدادا على أرواحهم السيسي يقدم التعازى لأهالى ضحايا الطائرة ويقف دقيقة حدادا على أرواحهم
قدم الرئيس عبد الفتاح ، رئيس الجمهورية، أثناء افتتاحه عدداً من المشروعات بدمياط، اليوم الأحد، التعازى لأسر ضحايا حادث طائرة للطيران، من المصريين ومختلف الجنسيات، مطالبا الحضور بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح الضحايا.
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