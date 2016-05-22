السيسي يقدم التعازى لأهالى ضحايا الطائرة ويقف دقيقة حدادا على أرواحهم

قدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أثناء افتتاحه عدداً من المشروعات بدمياط، اليوم الأحد، التعازى لأسر ضحايا حادث طائرة مصر للطيران، من المصريين ومختلف الجنسيات، مطالبا الحضور بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح الضحايا.إعلان - Ads إعلان - Ads
>- السيسي: أزمة البوتاجاز انتهت بتخطيط وتنفيذ المهندس شريف إسماعيل
- السيسى فى افتتاح توسعات موبكو: الاستقرار له عائد جيد وبدأنا نتحرك للأمام
>- السيسي: أزمة البوتاجاز انتهت بتخطيط وتنفيذ المهندس شريف إسماعيل
- السيسي يشاهد فيلما تسجيليا لتوسعات مصنع موبكو فى دمياط قبل افتتاحه
- السيسي: "المسائل مبتتحلش بالكلام.. البلد شايل هم كبير لتحقيق التقدم"
- السيسى: "الاستقرار ضرورى للاستثمارات.. وخلوا بالكوا على بلدكم"
- السيسى فى افتتاح توسعات موبكو: الاستقرار له عائد جيد وبدأنا نتحرك للأمام
>