السيسي: غواصة مصرية على عمق 3000 متر لانتشال صندوق الطائرة المنكوبة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي : مفيش فرضية معينة نقدر نقول إنها حصلت بشأن سقوط الطائرة، وبقول للإعلام المصرى والخارجى كل الفرضيات محتملة، مهم جدا ألا نركز على إحداها".

وأضاف السيسي خلال كلمة له اليوم الأحد أثناء افتتاح مصنع موبكو دمياط للأسمدة إننا نبذل جهودا للبحث فهناك معدات للبحث تحركت وهى غواصة تصل إلى 3 آلاف متر تحت سطح المياه، ونسعى جاهدين لانتشال الصندوقين الأسودين، ليساعدنا بنسبة كبيرة للحصول على معلومات وراء سقوط الطائرة.

وبالنسبة لانتشال حطام الطائرة وأشلاء الضحايا فأشكر القوات البحرية وأشكر كل الدول التى تحركت للبحث بالطائرات أو القطع البحرية لمساعداتنا فى الأوقات الصعبة، ونواصل جهود البحث والإنقاذ للطائرة المصرية فى البحر المتوسط.

وأكد الرئيس، أنه بمجرد ظهور نتائج التحقيقات حول سبب سقوط الطائرة المصرية المنكوبة سيتم الإعلان عنها فورا.

السيسي يقدم التعازى لأهالى ضحايا الطائرة ويقف دقيقة حدادا على أرواحهم

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السيسي: لا يمكن "الجزم" بأى فرضية لتفسير سقوط الطائرة المصرية

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