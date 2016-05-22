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«النفايات» تحاصر خزانات المياه في العدايا وتهدد السكان

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«النفايات» تحاصر خزانات المياه في العدايا وتهدد السكان «النفايات» تحاصر خزانات المياه في العدايا وتهدد السكان

ابدى عدد من سكان العدايا غرب محافظة صبيا استياءهم الشديد من موقع مرمى النفايات المطل على قريتهم والذي يجاور مقبرة القرية.

وقال عبدالفتاح النعمي إن مرمى النفايات تم نقله من جنوب صبيا الى قرية العدايا، وعلى بعد امتار قليلة من خزانات المياه التي تغذي القرية وبقية اجزاء المحافظة، ناهيك عن قربه من المقبرة الرئيسية للقرية، الامر الذي اوجد حالة من السخط والاستياء لدي السكان بسبب تصرف البلدية ونقلها للمرمى الى هذا الموقع.

واضاف سالم عداوي بأن المرمى يعد مصدراً كبيراً من مصادر التلوث البيئي ومشوهاً للمنظر الحضاري لمدخل القرية، مطالباً -كغيره من سكان العدايا- الجهات المختصة بضرورة نقل المرمى الى مكان بعيد عن النطاق العمراني والسكاني، فنحن نخشى من تلوث خزانات المياه القريبة من هذا المرمى.

واشار محمد عداوي إلى أن سكان العدايا يهمون بالدخول الى مدخل القرية فسيكون في استقبالهم الروائح الكريهة التي تزكم الانوف والمنبعثة من هذا المرمى، الذي يستقبل زوار القرية ويصافح ضيوفها، وقد لا يقف الامر عند هذا الحد، فالسكان يخشون ما هو اسوأ، فالمرمى الذي تتكوم فيه النفايات لاسابيع ومع نزول الامطار الاخيرة تشكلت بيئة مناسبة للأمراض المعدية والاوبئة التي تهدد صحة السكان، الى جانب كونه ملجأً للكلاب الضالة التي تنبش أكياس القمامة.

واوضح علي عبدالله بان هناك مرمى آخر يقع خلف خزانات المياه، وهي تقع بالقرب من وادي يطل على القرية من الناحية الشمالية، وهذا المرمى يهدد جمال هذا الوادي البكر وطبيعته الجميلة، والذي كان من الواجب استثمار هذه المساحات الطبيعية في جعلها منتزهات جميله بدلا من اتلاف جمالها بفعل هذا المرمى.

مرمى النفايات يقع بالقرب من خزانات المياه

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