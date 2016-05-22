بدء فعاليات «الملتقى الثقافى» بقصر ثقافة العقاد بأسوان

مراسل – «ONA»

إفتتح محمد إدريس، وكيل وزارة الثقافة بأسوان فعاليات، اليوم الأحد، اليوم الأول لـ”الملتقى الثقافى” الذى ينظمه قصر ثقافة العقاد مع الأطفال المشاركين بالأنشطة المقامه بقصر الثقافة، وأولياء الامور.

بدأت الفعاليات بكلمه لمدير القصر، وعرض تعريفى لكل الأنشطة التى يتم تنفيذها بالقصر، ثم عرض فيلم بعنوان “الحب والعطاء” تدور احداثه حول حب الاخوات، كما تم عرض فيلم أخر عن “الأم” يدور عن طفل فقد أمه واراد أن يصحى حب الأطفال لأمهاتهم، ثم اقيمت مناقشة للأستاذ محمود زقالى مدرب تنميه بشريه مع الاطفال عن ما شاهدوه وتقيم سلوكهم .

وناقشت نهى احمد، مدربه تنميه بشريه، مشكله من مشاكل تعديل السلوك وهى “الحركة الزيادة لدى الطفل”، اسبابه وكيفيه علاجه، ثم تم فتح باب الحوار مع الامهات .