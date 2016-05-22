الزراعة: استلام 3 ملايين و678 ألف طن من القمح حتى الآن

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن إجمالي كميات القمح المحلي التي تم توريدها حتى الآن، للشون التابعة لبنك التنمية والإئتمان الزراعي، والصوامع والمطاحن التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، في كافة المحافظات، بلغت حوالي 3 ملايين و678 ألفا و164 طنا .

وذكرت الوزارة – في بيان اليوم الأحد – أن الشون التابعة لبنك التنمية والائتمان الزراعي، تسلمت حتى الآن حوالي 923 ألفا و10 أطنان من القمح، بينما بلغت كمية القمح المحلي التي تسلمتها المطاحن حوالي 820 ألفا و372 طنا، فيما تسلمت الشركتان المصرية والعامة للصوامع 986 ألفا و36 طنا، و948 ألفا و746 طنا، على التوالي .

من جهته، قال الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إن عمليات التوريد شهدت سيولة كبيرة جداً حتى الآن، وذلك بعد القرارات الأخيرة والإجراءات التي تم اتخاذها للتيسير على المزارعين، بداية من مشاركة الجمعيات التعاونية الزراعية في عمليات التوريد واستلام الأقماح من المزارعين، فضلاً عن قرار المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء بفتح كافة الشون الترابية على مستوى الجمهورية، لاستيعاب كميات القمح الموردة من المزارعين والجمعيات .

وأكد فايد أن الحكومة ملتزمة باستلام كافة الأقماح من المزارعين بكافة المحافظات، حتى انتهاء موسم التوريد، مطالبا مزارعي القمح بضرورة التوجه إلى أقرب شونة أو مركز لتجميع وتوريد القمح لتسليم المحصول والحصول على مستحقاتهم فورا.

وجدد وزير الزراعة، مناشدته لمزارعي القمح بالمحافظات المختلفة – والذين تواجههم أي عقبة خلال توريدهم للمحصول – عدم التردد في التواصل معها على الأرقام التي تم تخصيصها للتواصل مع مشاكل مزارعي القمح بالمحافظات المختلفة خلال عملية التوريد على مدار اليوم، وذلك على الرقمين : 0233373359 – 0233373421 ، أو عبر الفاكس على الرقم : 0237622364، فضلاً عن الخط الذي تم تخصيصه ببنك التنمية والائتمان الزراعي، وهو 0233327042.

أ ش أ