رئيس جامعة القناة يقرر زيادة المبردات والمراوح بامتحانات طلاب "التمريض"

قرر الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس، زيادة عدد المراوح والمبردات فى بعض كليات الجامعة، ومنها كلية التمريض، وذلك خلال جولتة بحضور الدكتور طارق رحمى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، لتفقد الامتحانات بكليات الجامعة والتى بدأت أمس السبت.

وقالت الدكتورة وفاء عبد العظيم إن رئيس الجامعة قرر زيادة القاعات بعدد ثمانية وعشرين مروحة، وعلى الفور تم توريد المراوح وتركيبها، مؤكدة على أن الامتحانات تسير فى هدوء تام، ولم تتلق غرفة العمليات أى شكوى من الطلاب.

وقدمت عميدة الكلية الشكر للدكتور ممدوح غراب والدكتور طارق رحمى لحسن رعايتهم لأبنائهم الطلاب وسرعة الاستجابة لمطالبهم.

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