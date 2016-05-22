أخبار عاجلة

الأخبار - الفاتيكان : زيارة البابا فرنسيس إلى مصر في موعدها يومي 28 و29 أبريل -
الأخبار - الطيب: ما حدث مخطط إجرامي مرسوم لضرب إستقرار مصر وزعزعة أمنها -
الأخبار - الحكومة 100 ألف جنيه تعويضا لشهداء حادثي كنيستي طنطا والإسكندرية -
الأخبار - مجلس النواب يؤجل إجتماعه بوزيري العدل والداخلية للاسبوع المقبل -
الأخبار - مجلس الوزراء يبدأ إجتماعه اليوم بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء تفجيري طنطا والإسكندرية -
الأخبار - بدء سريان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر -
الأخبار - تشييع جنازة العميد نجوى الحجار التي استشهدت أمس في حادث التفجير بالكنيسة المرقسية -
بالفيديو.. 6 استخدامات غير تقليدية للمكواة.. منها "تسخين السندوتشات" -
مجلس وزراء الداخلية العرب يدين الهجوم على كنيستين في طنطا والإسكندرية -
الأخبار - تشييع جثامين شهداء الكنيسة المرقسية بالإسكندرية في دير مارمينا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

إنذار.. السكر غذاء الأورام ومعلقة واحدة تعطل المناعة 5 ساعات

Google+ Print
إنذار.. السكر غذاء الأورام ومعلقة واحدة تعطل المناعة 5 ساعات إنذار.. السكر غذاء الأورام ومعلقة واحدة تعطل المناعة 5 ساعات
صرحت الدكتورة وفاء عبد الهادى، أخصائى أورام بقصر العينى، وأخصائية علاج ومكافحة الأورام بالأغذية، أن هناك العديد من الأغذية تسبب الالتهاب للجسم منها السكر والدقيق الأبيض ومنتجات الألبان.

وأوضحت عبد الهادى، أن السكر يقلل المناعة، لافتةً إلى أنه عند تشخيص الأورام نحقن العيان بسكر مشع والمكان الذى يضىء فى الأشعة يكون هو مركز الورم وهذا يشير إلى أن الورم يتغذى على السكر.

وأكدت أخصائية الأورام بقصر العينى، أن معلقة السكر الواحدة تعطل الجهاز المناعى لمدة 5 ساعات، لذلك يعتبر السكر من أخطر السموم للجسم، كما أوضحت أن الدقيق الأبيض يحتوى على مادة "الجلوتين"، الذى يسبب اضطراب جهاز المناعة وحدوث الحساسية لبعض الأشخاص.

وأشارت أخصائية علاج الأورام ومكافحتها بالتغذية إلى أن الأبحاث الحديثة ومنظمة المونساتو عملت على تفعيل الأغذية المعدلة وراثياً، معتمدة على زراعة القمح والأرز بدون مياه كثيرة وفى الصحراء، ويعتبر طفرة علمية حديثة لكنه يؤدى إلى تغير التكوين الطبيعى للغذاء ويقابله الجسم بأجسام مناعية لأنه يمثل غذاء جديدا وضارا للغاية.


>- طرق طبيعية لتعزيز مستوى المناعة.. تناول الثوم والعسل الأبيض أهمها

- 4فوائد صحية لبذور البطيخ.. أبرزها تعزيز المناعة ومكافحة مرض السكر

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365