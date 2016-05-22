إنذار.. السكر غذاء الأورام ومعلقة واحدة تعطل المناعة 5 ساعات

صرحت الدكتورة وفاء عبد الهادى، أخصائى أورام بقصر العينى، وأخصائية علاج ومكافحة الأورام بالأغذية، أن هناك العديد من الأغذية تسبب الالتهاب للجسم منها السكر والدقيق الأبيض ومنتجات الألبان.

وأوضحت عبد الهادى، أن السكر يقلل المناعة، لافتةً إلى أنه عند تشخيص الأورام نحقن العيان بسكر مشع والمكان الذى يضىء فى الأشعة يكون هو مركز الورم وهذا يشير إلى أن الورم يتغذى على السكر.

وأكدت أخصائية الأورام بقصر العينى، أن معلقة السكر الواحدة تعطل الجهاز المناعى لمدة 5 ساعات، لذلك يعتبر السكر من أخطر السموم للجسم، كما أوضحت أن الدقيق الأبيض يحتوى على مادة "الجلوتين"، الذى يسبب اضطراب جهاز المناعة وحدوث الحساسية لبعض الأشخاص.

وأشارت أخصائية علاج الأورام ومكافحتها بالتغذية إلى أن الأبحاث الحديثة ومنظمة المونساتو عملت على تفعيل الأغذية المعدلة وراثياً، معتمدة على زراعة القمح والأرز بدون مياه كثيرة وفى الصحراء، ويعتبر طفرة علمية حديثة لكنه يؤدى إلى تغير التكوين الطبيعى للغذاء ويقابله الجسم بأجسام مناعية لأنه يمثل غذاء جديدا وضارا للغاية.

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