نقل رئيس وحدة محلية بالمنيا ومجازاة العاملين بالوحدة الصحية ومكتب التموين

مراسل – «ONA»

قرر اللواء طارق نصر، محافظ المنيا، نقل رئيس الوحدة المحلية لقرية قلندول التابعة لمركز ومدينة ملوي إلى ديوان مجلس المدينة، مع خصم خمسة أيام من راتبه وكذلك خصم خمسة أيام من راتب سكرتير الوحدة المحلية، وتكليف رئيس المركز بتعيين رئيسًا للوحدة المحلية للقرية على درجة من الكفاءة والالتزام في العمل .

جاء ذلك عقب عرض تقرير مكتب المتابعة بالديوان العام للمحافظة، والذي تضمن زيارته المفاجئة بصفة دورية على الوحدات المحلية وبعض القطاعات الخدمية بها للوقوف على مدى الانتظام وحسن سير العمل.

وأوضح التقرير اهمال وتقاعس رئيس الوحدة المحلية وسكرتيرها في متابعة أعمال مرؤوسيهم ومتابعة مدى التزامهم بمواعيد العمل الرسمية .

كما قرر المحافظ خصم 5 أيام لمدير الوحدة الصحية لقلندول، وخصم يومين لعدد 10 من العاملين بالوحدة الصحية لقلندول لتغيبهم عن العمل من أول اليوم، وخصم يوم واحد من 6 من العاملين بالوحدة لحضورهم عقب بدء مواعيد العمل الرسمية، بالاضافة إلى خصم 5 أيام لمدير مكتب تموين قلندول إلى جانب سحب 2 مقطورة من الوحدة المحلية لعدم تشغيلها .

رصد التقرير عددا من المخالفات بالوحدة المحلية لقرية قلندول منها عدم تواجد العاملين بالوحدة المحلية ومكتب التموين التابع لها نهائياً قبل موعد الانصراف الرسمي لهم مما يؤكد عدم التزامهم بمواعيد العمل الرسمية ووجود 2 مقطورة غير مستغلين نهائياً والوحدة المحلية ليست في حاجة إليهم .

وفيما يخص حالة النظافة تبين وجود مخلفات قمامة على جانبي الطريق بمدخل القرية من الناحية البحرية وتشوينات لمواد بناء على ترعة الابراهيمية جنوب كوبرى المحرص وامام محطة مياه الشرب وأمام الوحدة الصحية لقرية أم تسعة وذلك بالرغم من وجود عدد كبير من معدات النظافة بالحملة الميكانيكية .