12 بلاغ ضد 3 موظفين بمدرسة دار السلام الثانوية الصناعية في سوهاج‎

تقدم 12 طالبًا بمدرسة دار السلام الثانوية الصناعية بسوهاج، ببلاغات ضد 3 موظفين بذات المدرسة.

وجاء البلاغ، لتقاضي الموظفين مبالغ مالية من الطلاب بغرض التقديم لهم في امتحانات الدبلومات الصناعية الفنية، وعند ذهاب الطلاب إلى مقر اللجان لم يجدوا أسماءهم باللجان، “بحسب قول مقدمي البلاغ”.

وكان اللواء أحمد أبو الفتوح، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارًا من مركز شرطة دار السلام من “نيفين. ع” 39 سنة – ربة منزل، وتقيم بناحية الخيام – دائرة المرك، بأنها سبق وأن تقدمت بأوراق نجلها المدعو “محمود”، مجند بإدارة قوات أمن الأقصر، للالتحاق بمدرسة دار السلام الثانوية الصناعية “منازل”.

وأضافت في البلاغ، أن قامت بتسليم الأوراق المطلوبة، وسداد الرسوم دون الحصول على إيصالات بذلك، لكل من “ناجي منصور أقلاديوس، أبو زيد السيد الغضريفي، والشاذلي صابر أحمد” – موظفين بذات المدرسة – إلا أنها فوجئت اليوم مع بداية الامتحانات بعدم قيد نجلها بلجنة الامتحانات بالمدرسة، واتهمت سالفي الذكر بالاستيلاء على الرسوم.

وتبلغ للمركز في وقت لاحق، من المدعو أحمد عبد المعطي عبد الرحيم، 19 سنة، وعدد 10 آخرين، يقيمون بدائرة المركز، وجميعهم تقدموا بالأوراق المطلوبة للقيد بالمدرسة لأداء الأمتحان “منازل”، وتم سداد الرسوم المطلوبة.

وتم استدعاء المشكو في حقهم، وسؤال أحد المسئولين بالإدارة التعليمية، فيما كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري فـي الواقعة، وتم التنيسق وإدارة الأمن الوطني وفرع الأمن العام.

> وتحرر عن ذلك المحضرين رقمي 2358 ، 2359 إداري المركز لسنة 2016، وجاري العرض على النيابة العامة.