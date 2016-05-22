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الجيش اليمني يقتل 13 متشددًا ويستعيد السيطرة على مدينة المكلا

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الجيش اليمني يقتل 13 متشددًا ويستعيد السيطرة على مدينة المكلا الجيش اليمني يقتل 13 متشددًا ويستعيد السيطرة على مدينة المكلا

ارشيفية

قال الجيش اليمني، اليوم الأحد، إن قواته قتلت 13 متشددًا في مداهمة لمنزل خارج مدينة المكلا بجنوب البلاد، وإن جنديين قتلا أيضًا في إطار جهود لإعادة الأمن إلى المنطقة التي ظلت حتى الشهر الماضي تحت سيطرة تنظيم القاعدة.

وذكر الجيش في بيان “تمت السيطرة على الموقع كاملا من قبل قوات النخبة والجيش وبمساندة جوية من قوات التحالف العربي بطائرات عمودية، قامت بملاحقة المجموعات الإرهابية المنتشرة حول الموقع والهاربة من أرض المعركة”.

“وبعد التحقق أكد أن هذه العناصر كانت في طريقها لتنفيذ هجوم إرهابي مفاجئ لبعض مراكز القيادة العسكرية فجر هذا اليوم”.

ونفذ متشددو تنظيم القاعدة في جزيرة العرب سلسلة هجمات انتحارية على كل أطراف الصراع اليمني وقتلوا 25 مجندا في الشرطة في تفجير خارج المكلا الأسبوع الماضي.

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