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ضبط 5 هاربين من تنفيذ أحكام بالمؤبد في أسيوط

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ضبط 5 هاربين من تنفيذ أحكام بالمؤبد في أسيوط ضبط 5 هاربين من تنفيذ أحكام بالمؤبد في أسيوط

أرشيفية

ألقى ضباط مديرية أمن أسيوط، اليوم الأحد، القبض على 5 هاربين من تنفيذ أحكامٍ بالسجن المؤبد في قضايا جنائية خلال حملة أمنية لليوم الواحد بالقوصية في أسيوط، حسبما أفاد مراسلنا.

وتلقت مديرية أمن أسيوط، إخطارً من إدارة البحث الجنائي، يفيد بقيام حملة أمنية لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام.

وأسفرت الحملة عن ضبط المدعو “أدهم. س. ش” 29 سنة، ومقيم عزبة خشبة دائرة مركز القوصية، هارب من حكم بالمؤبد في قضية سلاح بجلسة الـ 27 من مارس المنصرم، و”مصطفى . أ . م”، 39 سنة، مقيم عزبة روفائيل دائرة مركز القوصي، محكوم عليه بالمؤبد في قضية جنايات مركز القوصية سلاح بجلسة الـ 30 من مارس الماضي.

كما أسفتر عن ضبط المدعو “أدهم. ع. س”، 33 سنة، ومقيم عزبة خشبة دائرة مركز القوصية هارب من حكم المؤبد في قضية جنايات مركز القوصية لسنة 2015 سلاح، و”مصطفى. س. ش”، 35 سنة، ومقيم عزبة خشبة دائرة مركز القوصية محكوم عليه بالمؤبد في ذات القضية سلاح.

وتم ضبط “عبد الجواد. ع. ع”، 47 سنة، مقيم الصبحة – دائرة مركز القوصية، هارب من حكم المؤبد في قضية جنايات مركز القوصية لسنة 2015، والمقيدة كلي شمال أسيوط بتهمة قتل.

وتم تحرير محاضر الضبط، وجارى استكمال كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.

 

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