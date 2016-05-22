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كيري: زعيم طالبان كان يشكل تهديدًا لقواتنا في أفغانستان

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كيري: زعيم طالبان كان يشكل تهديدًا لقواتنا في أفغانستان كيري: زعيم طالبان كان يشكل تهديدًا لقواتنا في أفغانستان

جون كيري

قال وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، خلال زيارة إلى بورما اليوم الأحد، إن زعيم حركة “طالبان” الملا اختر منصور مثل هدفا للضربات الجوية الأمريكية لأنه كان يشكل تهديدا للقوات الأمريكية والأفغانية وكذلك المدنيين الأفغان.

وأضاف في تصريحات للصحافيين أن الملا منصور “كان أيضا يعارض مفاوضات السلام بشكل مباشر”.

وذكر رئيس الوزراء الأفغاني عبد الله عبد الله: “نحن على علم بالضربة الجوية التي استهدفت أختر منصور وبانتظار التقارير المفصلة، وإذا صح الخبر بنسبة 100%، فسينتج عنه تغيير كبير في قيادة الحركة”.

واعتبر عبد الله مقتل منصور “ضربة قوية لجماعة طالبان، ستؤثر على قدراتها لشن اعتداءات ضد المواطنين”.

وأضاف أن “غياب زعيم حركة “طالبان” الملا منصور سيؤدي إلى تغيير كبير في توجهات الحركة وقيادتها، خاصة أن الملا منصور كان من أشد معارضي عملية السلام”.

وكانت الولايات المتحدة قد شنت السبت ضربة جوية استهدفت زعيم حركة “طالبان” الأفغانية الملا أختر منصور وربما قتلته في منطقة نائية داخل الحدود الباكستانية.

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