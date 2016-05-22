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"الضرب بيد من حديد".. حملة لوزارة الصحة بجنوب سيناء لمراقبة الأغذية‎

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"الضرب بيد من حديد".. حملة لوزارة الصحة بجنوب سيناء لمراقبة الأغذية‎ "الضرب بيد من حديد".. حملة لوزارة الصحة بجنوب سيناء لمراقبة الأغذية‎
قامت إدارة مراقبة الأغذية بجنوب سيناء اليوم الأحد بحملة كبرى تحت شعار "الضرب بيد من حديد" تحت رعاية اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، وإشراف الدكتور محمد ضاحى وكيل الوزارة، والدكتور محمد على يوسف وكيل المديرية ومدير عام الطب الوقائى، وأشرف خميس مراقب عام الأغذية.

ونجح رجال مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بجنوب سيناء بمدينة طور سيناء من ضبط إحدى الشركات الموردة للمخبوزات والمعجنات التى تجمع المواد الغذائية المنتهية الصلاحية والتى قد تقوم بإعادة طرحها للأسواق بتواريخ تصنيع جديدة.

وقد أسفرت الحملة عن ضبط حوالى 400 كيس مخبوزات مختلفة الأوزان والأحجام، وتم إعدام البعض الآخر لوجود عفن ظاهرى، وعلى أثر ذلك تم تحرير محضر ضبط بالكمية وتحويل المحضر للنيابة العامة ومازالت الحملة مستمرة.


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