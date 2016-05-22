ضبط 4242 كيس شبيس منتهية الصلاحية فى القليوبية

تمكنت قوات أمن القليوبية من ضبط مخزن للمواد الغذائية بداخلة 4242 كيس شيبس وعصائر منتهية الصلاحية بناحية كفر الشوبك – دائرة مركز شبين القناطر محافظة القليوبية.

تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء أشرف عبد القادر مدير المباحث الجنائية بالواقعة ودلت تحريات المباحث إلى أن وردت معلومات للعقيد محمد الهادى رئيس مباحث التموين مفادها قيام "هيثم ح."41 سنة صاحب أحد المخازن لتوزيع المواد الغذائيه وذلك لإدارته المخزن بدون ترخيص وحيازته وعرضه للبيع سلع غذائيه منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الأدمى مما يسب ذلك ضررا على الصحة العامة حيث تم ضبط 4242 كيس شبيس أنواع مختلفة و84 زجاجة عصير منتهية الصلاحية، تم التحفظ على المضبوطات، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 14047 جنح مركز شبين القناطر لسنه 2016م.

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