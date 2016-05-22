إزالة 104 حالة تعد على الأراضى الزراعية فى سوهاج

قال المهندس مراد محمد حسين وكيل وزارة الزراعة بسوهاج، إنه تمت إزالة 104 حالة تعد على الأراضى الزراعية خلال أسبوع، بمساحة 5 أفدنة 2 قيراط و4 أسهم على مستوى المحافظة.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة، فى بيان له، أن المديرية تواصل جهودها وحملاتها للقضاء على تعديات الأراضى الزراعية، تنفيذا للقرارات الإدارية والأحكام القضائية، مؤكدا تنفيذ تعليمات وزارة الزراعة لإزالة التعديات والمخالفات، حفاظا على الرقعة الزراعية.

- إزالة 155 حالة تعد على الأراضى الزراعية بسوهاج