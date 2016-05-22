آداب الإسكندرية تضبط سيدات تسهل دعارة أخريات بالطريق العام

ألقت مباحث الآداب العامة بمديرية أمن الإسكندرية، برئاسة العميد شريف التلوانى، القبض على فتاتين تسهلان دعارة أخريات بالطريق العام .

كانت معلومات قد وردت لضباط قسم مكافحة جرائم الآداب العامة تفيد قيام "ميرنا.ع" باستقطاب النسوة الساقطات وتسهيل دعارتهن للغير من راغبى المتعة الجنسية الحرام بدون تمييز مقابل أجر مادى تتقاضاه نظير ذلك.

تمكن ضباط القسم من ضبط كل من " ميرنا . ع" 23 سنة بدون عمل مقيمة دائرة قسم الدخيلة، و"سمر . ر" 27 سنة بدون عمل مقيمة طنطا – محافظة الغربية، حال قيام الأولى بتسهيل دعارة الثانية بمنطقة شاطئ النخيل دائرة قسم شرطة أول العامرية، وتحرر محضر جنح قسم شرطة أول العامرية وجار العرض على النيابة.

كما تمكن ضباط القسم من ضبط كل من "مروة . م" 23 سنة بدون عمل مقيمة دائرة قسم أول المنتزه، و"نسمة . م" 23 سنة بدون عمل مقيمة دائرة قسم أول الرمل، حال قيام الأولى بتسهيل دعارة الثانية داخل كافيتريا رويال بشارع 45 دائرة قسم ثان المنتزه، وتحرر المحضر جنح قسم شرطة ثان المنتزه وجار العرض على النيابة.

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