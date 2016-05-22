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دقيقة حدادا على أرواح ضحايا الطائرة المنكوبة بمؤتمر المائدة المستديرة

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دقيقة حدادا على أرواح ضحايا الطائرة المنكوبة بمؤتمر المائدة المستديرة دقيقة حدادا على أرواح ضحايا الطائرة المنكوبة بمؤتمر المائدة المستديرة
انطلقت اليوم فعاليات المؤتمر الذى ينظمه المركز الإقليمى للتدريب ونقل التكنولوجيا للدول العربية التابع لاتفاقية "بازل"، برئاسة الدكتور مصطفى حسين وزير البيئة الأسبق، المائدة الإقليمية التشاورية المستديرة حول دمج أهداف التنمية المستدامة فى تنفيذ الاتفاقيات البيئية متعددة الأطراف المعنية بالكيماويات والنفايات فى سياق أجندة 2030 وقد افتتح الجلسة الافتتاحية محمود بكرى رئيس تحرير جريدة الأسبوع.

وبدأ المؤتمر بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح ضحايا الطائرة المصرية المنكوبة، وذلك بحضور الدكتور مصطفى حسين كامل، مدير المركز الإقليمى "بازل"، والأمين العام لجامعة الدول العربية، وممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، ومساعد أول وزير التخطيط، وقد تضمن المؤتمر عرض فيلم وثائقى وتم تسليم دروع وشهادات تقدير لعدد من المسئولين والضيوف.

يذكر أن المؤتمر يأتى فى إطار اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة فى سبتمبر 2015 لأهداف التنمية المستدامة والاتفاق النهائى حول تحديد حزمة من الأهداف (سبعة عشر هدفا) للانتهاء من تنفيذها بحلول 2030، حيث يجرى حاليا على مستوى الجمعية العامة للأمم المتحدة التشاور الدولى بشأن آليات تنفيذ هذه الأهداف.

المائدة المستديرة لمناقشة اهداف التنمية المستدامة (1)

المائدة المستديرة لمناقشة اهداف التنمية المستدامة (2)

المائدة المستديرة لمناقشة اهداف التنمية المستدامة (3)

المائدة المستديرة لمناقشة اهداف التنمية المستدامة (4)

المائدة المستديرة لمناقشة اهداف التنمية المستدامة (5)

المائدة المستديرة لمناقشة اهداف التنمية المستدامة (6)

المائدة المستديرة لمناقشة اهداف التنمية المستدامة (7)


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