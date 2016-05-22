مقتل وإصابة 4 من عناصر كتائب مصراتة الليبية فى انفجار لغم أرضى

لقى عنصر من كتائب مصراتة (الموالية للمجلس الرئاسى الليبى) مصرعه وأصيب ثلاثة آخرون جراء انفجار لغم أرضى زرعه تنظيم داعش الإرهابى بين منطقتى أبو قرين والوشكة شرقى المدينة.

وقال مصدر عسكرى ـ فى تصريح الأحد " إن الحادث أسفر عن مقتل عنصر يدعى أشرف الشحومى، وإصابة ثلاثة آخرين بإصابات متفاوتة..حيث كان الشحومى ورفاقه التابعين لسرية الهندسة يقومون بنزع الألغام المنتشرة بالمنطقة ومناطق أخرى كان تنظيم داعش يسيطر عليها قبل أن يتم استردادها ".

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