وزير البترول من دمياط: حقل نورس يبلغ إنتاجه 320 مليون قدم يومياً

أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول، أن مشروع حقل نورس، شمال شرق الدلتا، تم الكشف عنه فى يوليو 2015 بمخزون 2 تريليون قدم مكعب، لافتاً إلى أنهم حفروا 3 آبار إلى الآن ويبلغ إنتاجه اليومى 320 مليون قدم، ومتوقع زيادة الإنتاج ليصل إلى 700 مليون قدم بنهاية العم الجارى.

وأضاف وزير البترول، خلال تقديمه عرضاً حول إنجازات قطاع البترول واستراتيجيته المستقبلية، بحضور الرئيس السيسي، أن هذا المشروع أحد الاكتشافات الكبيرة ويسير بصورة سريعة بسبب المرونة والإجراءات الأخيرة التى تم اتخاذها، فضلاً عن تعديلات تسعيرة الغاز حتى تكون العلاقة مع الشريك فيها اتزان، الأمر الذى يشجع الاستثمار ويكون فى مردود اقتصادى للطرفين.

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