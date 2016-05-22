الصحة : وفاة 5 اشخاص واصابة 15 اخرين فى حادث تصادم بطريق سوهاج

اعلنت وزارة الصحة والسكان ، عن وقوع حادث تصادم صباح اليوم بين سيارة نقل محملة بعمال وتاكسى بطريق دار السلام السريع محافظة سوهاج أسفر الحادث عن وفاة 5 اشخاص وإصابة 15 اخرين.

وقال الدكتور خالد مجاهد ، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان ، فور وقوع الحادث تم الدفع ب9 سيارات اسعاف وتم نقل المصابين والمتوفين الى مستشفيات سوهاج العام واخميم المركزى وسوهاج التعليمى.

واضاف " مجاهد" ان حالات المصابين تراوحت مابين بسيطة ومتوسطة لكسور وكدمات وخدوش.

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