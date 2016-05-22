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النقابة العامة للطيارين تعلن الحداد على أرواح طاقم الطائرة المنكوبة 3 أيام

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النقابة العامة للطيارين تعلن الحداد على أرواح طاقم الطائرة المنكوبة 3 أيام النقابة العامة للطيارين تعلن الحداد على أرواح طاقم الطائرة المنكوبة 3 أيام
أعلن مجلس ادارة النقابة العامة للطيارين المدنيين المصرية حالة الحداد لمدة ثلاثة أيام على أرواح طاقم الطائرة وجميع الركاب ضحايا الحادث الأليم للرحلة 804.

أصدرت النقابة بيانا صباح اليوم الأحد، قالت فيه إن الطيارين المصريين قادرين على تخطى تلك المحنة والتغلب على حالة الحزن والالم والقيام بدورهم على أكمل وجه بما لديهم من إصرار وعزيمة على انجاز العمل للحفاظ على الشركة الوطنية خاصة أنها تحمل علم .

وأكد البيان على الثقة الكبيرة فى الطيارين وقدرتهم على تخطى الصعاب بالحكمة وحسن التصرف، مشيرأ الى أن الطيار المصرى مشهود له بالكفاءة فى العالم بفضل التدريب المستمر فى شركة مصر للطيران.

وأضاف أن الطيارين كثيراً ما أثبتوا قدرتهم على تحمل المسؤلية والثبات على مستواهم الفنى العالى وأن هناك الكثير من الحالات التى استطاع فيها الطيارون إثبات حسن تصرفهم الدائم فى المواقف الصعبة.

ونوه البيان أن الطيار يحمل على عاتقه طوال الرحلة مسؤلية الركاب والطائرة وسمعة الشركة وبالتالى فهو يؤدى واجبه على أكمل وجه ولا يتخلى عنه ويظل متمسكاً بهذا الواجب حتى آخر لحظة فى حياته.

أوضح البيان أن الطيارين عاهدوا أنفسهم على تحقيق أعلى معدلات من التشغيل والسلامة الجوية للوقوف بجانب الشركة الوطنية فى ظل الظروف الصعبة التى تمر بها البلاد.

يذكر أن شركة مصر للطيران والطيارين سيتلقون العزاء فى طاقم الطائرة وجميع الضحايا غدا الاثنين بعد صلاة المغرب بمسجد المشير طنطاوى.
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مصر 365

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