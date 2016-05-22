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احتراق سيارة نقل محملة بالأثاث على طريق إسنا الصحراوى الغربى

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احتراق سيارة نقل محملة بالأثاث على طريق إسنا الصحراوى الغربى احتراق سيارة نقل محملة بالأثاث على طريق إسنا الصحراوى الغربى
نشب حريق بسيارة نقل محملة بالأثاث بطريق إسنا الصحراوى الغربى مملوكة لشاب سورى الجنسية، دون إصابات، وتمت السيطرة على النيران بالسيارة وتفحمت البضاعة بأكملها، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

البداية كانت بتلقى اللواء عصام الحملى مدير أمن الأقصر، إخطاراً من غرفة النجدة يفيد باشتعال النيران فى سيارة نقل مرسيدس محملة بالعفش والأثاث الخاص بأحد المعارض التابعة لشاب سورى الجنسية يدعى "عيسى محمد"، بطريق إسنا الصحراوى الغربى.

وأمر على الفور مدير الأمن بانتقال سيارة إطفاء لموقع الحريق، ونجحت جهود رجال الإطفاء فى السيطرة على النيران التى اندلعت بالسيارة، وتم إنقاذ قائدها الذى حاول فك الجزء الأمامى للسيارة عن باقيها حتى لا يتعرض لخسائر فادحة، ولكن السائقين أبعدوه عن السيارة حتى لا يصاب فى الحريق، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
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